Байден: Политика России не соответствует ожиданиям США
Политика России не соответствует ожиданиям США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса.
«За последние пару лет росло понимание того, что перед нами — новые вызовы. Перед нами — Россия, который действует не в соответствии с тем, как мы надеялись, а также Китай», — цитирует Байдена «Интерфакс».
Американский лидер подчеркнул, что государства-члены Североатлантического альянса и страны «Большой семерки» нуждаются в лучшей координации действий в отношении Москвы и Пекина.
В понедельник в Брюсселе состоится 32-й саммит НАТО с участием глав государств и правительств 30 стран альянса. Ожидается, что на встрече будет официально принято решение о разработке Стратегической концепции, в которой будет отмечено стремление НАТО к сдерживанию РФ и Китая.
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