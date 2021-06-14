Байден: Политика России не соответствует ожиданиям США

Политика России не соответствует ожиданиям США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса.

«За последние пару лет росло понимание того, что перед нами — новые вызовы. Перед нами — Россия, который действует не в соответствии с тем, как мы надеялись, а также Китай», — цитирует Байдена «Интерфакс».

Американский лидер подчеркнул, что государства-члены Североатлантического альянса и страны «Большой семерки» нуждаются в лучшей координации действий в отношении Москвы и Пекина.

В понедельник в Брюсселе состоится 32-й саммит НАТО с участием глав государств и правительств 30 стран альянса. Ожидается, что на встрече будет официально принято решение о разработке Стратегической концепции, в которой будет отмечено стремление НАТО к сдерживанию РФ и Китая.

