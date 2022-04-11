Байден пока не планирует поездок на Украину
Президент США Джо Байден пока не планирует поездок на территорию Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт ТАСС.
Также Псаки отметила, что не может назвать сроки возращения дипломатов США на территорию Украины. По ее словам, нахождение дипломатов в США в интересах страны.
Ранее в марте Украину посетили польский премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. В апреле страну посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru