Байден пока не планирует поездок на Украину

Президент США Джо Байден пока не планирует поездок на территорию Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт ТАСС.

Также Псаки отметила, что не может назвать сроки возращения дипломатов США на территорию Украины. По ее словам, нахождение дипломатов в США в интересах страны.

Ранее в марте Украину посетили польский премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. В апреле страну посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБайден
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