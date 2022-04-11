Байден пока не планирует поездок на Украину

Президент США Джо Байден пока не планирует поездок на территорию Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт ТАСС.

Также Псаки отметила, что не может назвать сроки возращения дипломатов США на территорию Украины. По ее словам, нахождение дипломатов в США в интересах страны.



Ранее в марте Украину посетили польский премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. В апреле страну посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

