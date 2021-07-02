Байден поддерживает отмену смертной казни в США
Президент США Джо Байден поддержал отмену смертной казни в стране; он назвал мораторий, принятый генпрокурором США, важным шагом вперед. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки рассказала журналистам, что президент "хочет прекращения казней". По словам Псаки, он оказывает поддержку генпрокурору, который делает "шаги вперед" в направлении отмены высшей меры наказания.
Накануне генеральный прокурор США Меррик Гарланд ввел мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне. Мораторий будет действовать на время проверок, инициированным американским Минюстом.
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