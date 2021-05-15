Байден отменил семь указов Трампа

Президент США Джо Байден отменил семь указов бывшего главы государства Дональда Трампа, в том числе, касающиеся защиты памятников и цензуры в социальных сетях. Об этом сообщает Белый дом.

В частности, Байден отменил указ о защите американских памятников и статуй, подписанный Трампом после начала сноса монументов героям колониальной эпохи на фоне протестов против расизма.

Кроме того, прекратят действие указы о строительстве парка статуй американским героям, о ребрендинге поставляемой за границу помощи США, о защите чиновников от преследования за нарушение регуляционных норм, о предотвращении цензуры онлайн.

Отмененные указы были подписаны Трампом в период с мая 2020-го по январь 2021 года, ряд инициатив был принят незадолго до инаугурации Байдена.

Белый дом также сообщил, что президент отменил введенное его предшественником правило, в соответствии с которым иммиграционные власти под предлогом того, что иммигрант может стать «бременем» для налогоплательщиков страны, могли отказать в виде на жительство.

С октября 2019 года по инициативе Трампа получение льготного медицинского обслуживания препятствовало одобрению иммиграционной петиции, а для получения вида на жительство кандидатам была необходима медицинская страховка или доказательство их способности самостоятельно возмещать расходы на медицину без получения субсидий от государства.

