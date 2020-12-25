Байден обратился к американцам с рождественской речью

Избранный президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл обратился к американским гражданам с рождественской речью. Видеообращение опубликовано в пятницу на YouTube-канале Байдена.

Будущие глава государства и первая леди пожелали американцам мира, радости и счастья. При этом чета отметила, что год был тяжёлым для многих граждан, и призвали американцев помогать ближним и заботиться о них.

Кроме того, Джо и Джилл Байден поблагодарили американских медиков и учёных, которые занимаются проблемой распространения коронавируса, и призвали граждан отказаться от пышных празднований.

«Несмотря на то, что наши празднования омрачены, мы знаем, что это не продлится вечно, и грядут светлые дни», — добавила супруга избранного президента.

