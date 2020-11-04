Байден обогнал Трампа во Флориде
4 ноября 202003:28
Демократ, кандидат в президенты США Джо Байден захватил лидерство на президентских выборах в важнейшем штате Флорида с 29 выборщиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты после подсчета 43% голосов.
У Байдена 50,2%, тогда как у Дональда Трампа 49%.
Напомним, после подсчета шести процентов избирательных бюллетеней, у главы Белого дома было 57,8%, а у Байдена — 40,8% голосов.
Как показывают опросы, Трампу необходимо выиграть во Флориде для переизбрания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru