Байден обогнал Трампа во Флориде

Демократ, кандидат в президенты США Джо Байден захватил лидерство на президентских выборах в важнейшем штате Флорида с 29 выборщиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты после подсчета 43% голосов.

У Байдена 50,2%, тогда как у Дональда Трампа 49%.

Напомним, после подсчета шести процентов избирательных бюллетеней, у главы Белого дома было 57,8%, а у Байдена — 40,8% голосов.

Как показывают опросы, Трампу необходимо выиграть во Флориде для переизбрания.

