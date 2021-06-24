Байден назвал закрытие гонконгской газеты «Пинго Жибау» ударом по независимым СМИ

Президент США Джо Байден назвал закрытие гонконгской оппозиционной газеты «Пинго жибао» ударом по независимой прессе. Соответствующее заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

Американский лидер назвал этот день печальным для свободы СМИ, заявив, что США продолжат поддержку Гонгконга. Байден также призвал Пекин прекратить преследовать независимые СМИ.

Ранее в июне сообщалось, что полиция Гонконга провела обыски в редакции, задержав нескольких сотрудников издания, обвинив в сотрудничестве с иностранными силами для создания угрозы национальной безопасности. Позже 23 июня «Пинго жибао» объявило о закрытии издания, отметив, что во внимание принята безопасность сотрудников.


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ФОТО: РИА Новости
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