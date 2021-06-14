Байден назвал Путина «достойным соперником»

Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "достойным соперником", а также "умным и жестким" человеком. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

Байден также напомнил, что уже встречался с Путиным ранее. Пресс-конференция была посвящена завершению саммита НАТО.

Кроме того, Байден не стал напрямую отвечать на вопрос, продолжает ли он считать Путина убийцей. Журналисты отметили, что Путин в интервью телекомпании NBC рассмеялся, когда ему напомнили, что Байден назвал его убийцей.

Байден заявил, что тоже смеется. Также американский лидер после паузы сказал: "в прошлом Путин, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал".

