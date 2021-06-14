Байден назвал Путина «достойным соперником»
Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "достойным соперником", а также "умным и жестким" человеком. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.
Байден также напомнил, что уже встречался с Путиным ранее. Пресс-конференция была посвящена завершению саммита НАТО.
Кроме того, Байден не стал напрямую отвечать на вопрос, продолжает ли он считать Путина убийцей. Журналисты отметили, что Путин в интервью телекомпании NBC рассмеялся, когда ему напомнили, что Байден назвал его убийцей.
Байден заявил, что тоже смеется. Также американский лидер после паузы сказал: "в прошлом Путин, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал".
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