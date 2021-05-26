Байден назвал контрпродуктивным введение санкций против «Северного потока-2»
26 мая 202100:47
Президент США Джо Байден заявил, что введение санкций против газопровода "Северный поток-2" контрпродуктивно. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По словам Байдена, проект почти готов, и строительство газопровода всё равно будет продолжено.
Президент США отметил, что введение значительных санкций против проекта станет "контрпродуктивным" для европейско-американских отношений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru