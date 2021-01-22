Байден намерен продлить ядерную сделку с Россией на максимальный срок

Администрация президента США Джо Байдена предлагает Москве продлить договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на максимально возможный пятилетний срок. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что президент США считает ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США.

При этом Байден поручил спецслужбами изучить обстоятельства предполагаемого отравления политика Алексея Навального и проверить информацию о вмешательстве России в выборы 2020 года.

ДСНВ между Россией и США предполагает ограничение ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550 и снижение количества баллистических ракет до 700. Срок действия текущего договора истекает 5 февраля 2021 года.





