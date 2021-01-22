Байден намерен продлить ядерную сделку с Россией на максимальный срок
Администрация президента США Джо Байдена предлагает Москве продлить договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на максимально возможный пятилетний срок. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что президент США считает ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США.
При этом Байден поручил спецслужбами изучить обстоятельства предполагаемого отравления политика Алексея Навального и проверить информацию о вмешательстве России в выборы 2020 года.
ДСНВ между Россией и США предполагает ограничение ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550 и снижение количества баллистических ракет до 700. Срок действия текущего договора истекает 5 февраля 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 887 / сут.
Умерли
67 832+612 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+26 902 / сут.
- В России выявлено 21,5 тысячи новых случаев коронавируса
- Гордон назвал Порошенко выдающимся актером Советского Союза
- Евро поднялся выше 90 рублей
- Россия готовит либерализацию экспорта сжиженного газа
- Байден намерен продлить ядерную сделку с Россией на максимальный срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru