Байден намерен обсудить с Путиным международные стандарты кибербезопасности

Международные стандарты в сфере кибербезопасности могут стать одной из тем встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Байден сообщил журналистам в Белом доме, передает РИА Новости.

«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок», — рассказал американский лидер.

Ранее Байден выразил уверенность, что его встреча с Путиным состоится в июне, однако время и место саммита пока не определено. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, договоренности о возможной встрече Путина с его американским коллегой пока не достигнуты.

