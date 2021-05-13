Байден намерен обсудить с Путиным международные стандарты кибербезопасности
Международные стандарты в сфере кибербезопасности могут стать одной из тем встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Байден сообщил журналистам в Белом доме, передает РИА Новости.
«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок», — рассказал американский лидер.
Ранее Байден выразил уверенность, что его встреча с Путиным состоится в июне, однако время и место саммита пока не определено. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, договоренности о возможной встрече Путина с его американским коллегой пока не достигнуты.
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