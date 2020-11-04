Байден лидирует в Висконсине

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден стал лидером голосования в ключевом штате Висконсин. Байден опережает действующего президента США республиканца Дональда Трампа на на 0,3 % голосов после подсчета результатов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Байден набрал 49,4%, Трамп - 49,1% при 10 выборщиках в штате.

За Трампом остается лидерство в Пенсильвании (20 выборщиков), Мичигане и Джорджии (по 16 выборщиков) и в Северной Каролине (15).

Напомним, в СЩА завершилось голосование на президентских выборах. Подсчет итого продлится несколько дней. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд.

