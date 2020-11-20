Азербайджанская армия водрузила флаг страны в Агдаме

Армия Азербайджана водрузила государственный флаг в Агдамской районе, который перешел под контроль страны. Об этом сообщает местное издание «Азертадж».

Отмечается, что флаг был водружен в центре города Агдам.

Ранее главы России, Азербайджана и Армении подписали трёхстороннее заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, согласно которому Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района Азербайджана. 20 ноября армия Азербайджана вошла в Агдамский район Карабаха.

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