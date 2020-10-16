Азербайджан включил Милонова в список персон нон-грата

Депутат Госдумы Виталий Милонов включен в список персон нон-грата министерством иностранных дел Азербайджана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что причина в несогласованном с Баку посещении депутатом Нагорного Карабаха. "Имя Виталия Милонова добавлено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан за незаконное посещение оккупированных территорий страны в нарушение соответствующего законодательства Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана назвали поступок Милонова "безответственным" и выразили "решительное осуждение". По мнению ведомства, "незаконный визит противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией на государственном уровне".





