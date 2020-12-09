Азербайджан при посредничестве России передал Армении троих военнопленных

Азербайджан передал Армении троих военнопленных, сообщает армянский Единый информационный центр на своей странице в Facebook.

По словам вице-премьера Тиграна Авиняна, трое пленных были переданы армянской стороне при посредничестве России.

Ранее глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что республика готова к обмену военнопленными с Азербайджаном по принципу «всех на всех».

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В результате военных действий пострадало мирное население региона.

Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в зоне конфликта. Согласно документу, Ереван и Баку прекращают военные действия, обмениваются военнопленными, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в зоне конфликта размещаются российские миротворцы

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ФОТО: РИА Новости / Ваган Степанян
ТЕГИ:ПленныеНагорный КарабахАзербайджанАрмения
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