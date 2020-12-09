Азербайджан при посредничестве России передал Армении троих военнопленных
Азербайджан передал Армении троих военнопленных, сообщает армянский Единый информационный центр на своей странице в Facebook.
По словам вице-премьера Тиграна Авиняна, трое пленных были переданы армянской стороне при посредничестве России.
Ранее глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что республика готова к обмену военнопленными с Азербайджаном по принципу «всех на всех».
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В результате военных действий пострадало мирное население региона.
Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в зоне конфликта. Согласно документу, Ереван и Баку прекращают военные действия, обмениваются военнопленными, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в зоне конфликта размещаются российские миротворцы
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Азербайджан при посредничестве России передал Армении троих военнопленных
- Муниципального депутата задержали в Ленинградской области во время кражи рельсов
- Гинцбург прокомментировал отказ Турции от закупки «Спутника V»
- В Минобороны РФ провели тренировку ядерных сил
- Госдума одобрила законопроект о блокировке иностранных сайтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru