Азербайджан обвинил французских властей в поддержке Армении

Азербайджан обвинил власти Франции в проармянской позиции по ситуации в Нагорном Карабахе, противоречащей полномочиям государства как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Ранее в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости прекращения военных действий в Карабахе и наступления войск Азербайджана, отметив, что Франция на стороне Армении и готова оказать стране всю необходимую гуманитарную поддержку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в заявлении МИД республики отмечается, что Ле Дриан озвучил «одностороннее и открыто проармянское» мнение. В азербайджанском ведомстве считают, что глава французского МИД «не имеет полномочий выступать от имени других сопредседателей».

Азербайджан напомнил французским властям, что те не требовали выполнения резолюций Совбеза ООН, прекращения незаконного присутствия ВС Армении на признанных территориях Азербайджана и возвращения изгнанных оттуда граждан.

Кроме того, азербайджанское дипведомство отметило, что Парижу не стоит беспокоиться о действиях властей Азербайджана по обеспечению территориальной целостности республики и восстановлению прав человека более миллиона её граждан в пределах своих границ и в соответствии с международным правом.

Президенты России, Армении и Азербайджана во вторник подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По условиям договора, с 10 ноября Азербайджан и Армения полностью останавливают военные действия, остаются на занятых позициях, а также обязуются обменяться военнопленными. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

