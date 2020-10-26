Азербайджан обвинил Армению в немедленном нарушении перемирия
Азербайджан обвинил Армению в немедленном нарушении перемирия, которое вступило в силу утром понедельника, передает РИА Новости.
При этом Минобороны Азербайджана заявило, что само оно перемирие соблюдает «по всей линии соприкосновения в Карабахе».
С аналогичными заявлениями о соблюдении перемирия выступила Армия Нагорнго Карабаха. Также и премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в фейсбук заявил о намерении его страны соблюдать достигнутые соглашения.
Перемирие между Арменией и Азербайджаном вступило в силу в понедельник в 7 утра. Как отмечается в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана, соглашение о перемирии было достигнуто 24 октября между главами МИД Армении Зорабом Мнатцакяном, Азербайджана Джейхуном Байрамовым и замглавы госдепартамента США Стивеном Бигуном.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о перемирии с 10 октября, однако военные действия на спорной территории продолжаются. Азербайджан сообщает о взятии ряда населённых пунктов под свой контроль.
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