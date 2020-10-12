В МО Азербайджана назвали «бредом» информацию о сбитом армянами Су-25

В Минобороны Азербайджана опровергли информацию о якобы сбитом в Нагорном Карабахе штурмовике Су-25.

Глава пресс-службы военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы написал в Facebook, что информация минобороны Армении о якобы сбитом самолёте - это «бред и наглая ложь». Также он добавил, что Баку полностью соблюдает гуманитарное перемирие и не использует боевую авиацию.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в своём Facebook, что азербайджанская армия применяет вдоль границы штурмовики Су-25, один из которых был сбит в северо-восточном направлении.

Вооружённый конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике продолжается с 27 сентября. На встрече в Москве главы МИД Азербайджана и Армении договорились о перемирии, однако после стороны снова стали обвинять друг друга в применении оружия в зоне карабахского конфликта.

