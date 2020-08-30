Индия отказалась от участия в военных учениях в России

Индия приняла решение не участвовать в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» в сентябре этого года из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Индии.

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В министерстве подчеркнули высокий уровень взаимодействия Индии и России, назвав страны «близкими и особенными» стратегическими партнерами, пишет Газета.ru. Также отмечается, что Дели по приглашению Москвы принимает участие во многих международных учениях на территории России. Однако, из-за пандемии коронавируса индийская сторона решила не направлять свой военный контингент на «Кавказ-2020», сообщают «Известия».

Известно, что учения в России пройдут зарубежные военные из Белоруссии, Ирана, Пакистана и Мьянмы.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Военные УченияРоссияИндия
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