Индия отказалась от участия в военных учениях в России

В министерстве подчеркнули высокий уровень взаимодействия Индии и России, назвав страны «близкими и особенными» стратегическими партнерами, пишет Газета.ru. Также отмечается, что Дели по приглашению Москвы принимает участие во многих международных учениях на территории России. Однако, из-за пандемии коронавируса индийская сторона решила не направлять свой военный контингент на «Кавказ-2020», сообщают «Известия».

Известно, что учения в России пройдут зарубежные военные из Белоруссии, Ирана, Пакистана и Мьянмы.