Азербайджан направил России ноту протеста из-за визита Милонова в Нагорный Карабах

По ноте говорится о встрече 16 октября 2020 года Милонова «с так называемым главой сепаратистского режима», а также о том, что политик сделал ряд заявлений, которые, по мнению азербайджанской стороны, усугубили напряженную ситуацию «в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана».

Ранее Милонов попал в черный список Азербайджана из-за его визита политика в Нагорный Карабах, который не был согласован с Баку. По словам Милонова, он отправился в Карабах в гуманитарных целях.

Напомним, с 2013 года Азербайджан ведет черный список иностранцев, въехавших на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики без согласования с официальным Баку. Попавшим в этот список персонам запрещен въезд в Азербайджан. Список постоянно актуализируют.

