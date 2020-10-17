Азербайджан направил России ноту протеста из-за визита Милонова в Нагорный Карабах
Баку направило Москве ноту протеста в связи с визитом депутата Госдумы Виталия Милонова в Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Азербайджана в России.
«В связи с незаконным визитом депутата Государственной Думы ФС РФ Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в нарушение международно признанных границ Азербайджана, посольством Азербайджанской Республики в РФ была направлена нота протеста в министерство иностранных дел РФ», - отметили в дипмиссии.
По ноте говорится о встрече 16 октября 2020 года Милонова «с так называемым главой сепаратистского режима», а также о том, что политик сделал ряд заявлений, которые, по мнению азербайджанской стороны, усугубили напряженную ситуацию «в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана».
Ранее Милонов попал в черный список Азербайджана из-за его визита политика в Нагорный Карабах, который не был согласован с Баку. По словам Милонова, он отправился в Карабах в гуманитарных целях.
Напомним, с 2013 года Азербайджан ведет черный список иностранцев, въехавших на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики без согласования с официальным Баку. Попавшим в этот список персонам запрещен въезд в Азербайджан. Список постоянно актуализируют.
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