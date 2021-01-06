Ассанжу отказали в освобождении под залог на время рассмотрения апелляции

Судья Вестминстерского магистратского суда в Лондоне Ванесса Барайтсер заявила, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть освобожден под залог на время рассмотрения апелляции прокуратуры США, сообщает ТАСС.

По словам Барайтсер, в суде опасаются, что если Ассанжа отпустят на свободу, то он не явится в суд на рассмотрение апелляции.

«Поэтому он должен оставаться под стражей», - резюмировала судья.



Ранее суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа. Барайтсер заявила, что существует риск для жизни основателя WikiLeaks, который страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду, сообщает РИА ФАН.

В США Ассанжа обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. По 18 пунктам обвинения основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.

