Аскольд Запашный решил баллотироваться в Госдуму

Народный артист России и худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный будет выдвигаться в Госдуму, сообщило ТАСС.

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Артист будет баллотироваться от партии «Справедливая Россия — За правду» по одномандатному округу в Удмуртии. Сообщается, что об этом расскажут на конференции «Новая Евразия», которая пройдет 18 июня в Тюмени, пишет телеканал «360».

Запашный с 2016 года состоит в Общественном совете при Минкульте РФ. Он пропагандирует цирк с животными, выступая при этом за ответственную и качественную дрессировку, сообщила Газета.ру.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:Аскольд ЗапашныйГосдумаВыборы
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