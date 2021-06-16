Аскольд Запашный решил баллотироваться в Госдуму

Артист будет баллотироваться от партии «Справедливая Россия — За правду» по одномандатному округу в Удмуртии. Сообщается, что об этом расскажут на конференции «Новая Евразия», которая пройдет 18 июня в Тюмени, пишет телеканал «360».

Запашный с 2016 года состоит в Общественном совете при Минкульте РФ. Он пропагандирует цирк с животными, выступая при этом за ответственную и качественную дрессировку, сообщила Газета.ру.

