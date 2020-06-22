Артист Сергей Безруков выразил поддержку предложенным поправкам к Конституции

Поправки в Конституцию России способным поменять отношение к культуре, а также сохранить уникальность многонациональной культуры нашей страны. Такую точку зрения высказал народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.



Актер заявил, абсолютно поддерживает инициативу своих коллег Дениса Мацуева Михаила Пиотровского и Александра Калягина, которые ранее предложили свои поправки в основной закон.



«Наконец-то культура официально, на уровне основного закона страны, объявлена уникальным наследием народа и будет гарантированно поддерживаться и охраняться государством», - сказал Безруков.



Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию будет проходить с 25 июня и будет продолжаться до 1 июля включительно, после чего будут подведены итоги.



Ранее глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что поправка в основной закон, позволяющая действующему главе государства снова баллотироваться, нужна для стабилизации политической обстановки в стране.

