Армения заявила об особой роли России в урегулировании Карабахского конфликта
Министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул особую роль России в усилиях, направленных на прекращение боевых действий на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом министр рассказал в беседе с агентством РИА Новости.
Глава армянского Минобороны заявил, что Российская Федерация — государство, «имеющее исключительные интересы и рычаги влияния». Кроме того, Тоноян заметил, что российские власти заинтересованы в мире и стабильности в Карабахском регионе.
Также глава Минобороны Армении оценил ход боевых действий на Южном Кавказе, который соответствует тезису об отсутствии военного решения этого конфликта. По словам Тонояна, это «подтверждает позицию Армении и всего международного сообщества».
Министр заметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в составе России, США и Франции должны стать посредниками на мирных переговорах для урегулирования ситуации.
Кроме того, Тоноян добавил, что при продолжении попыток разрешить конфликт военным путём «проливающий кровь понесёт и политическую, и моральную ответственность».
Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирного населения. Несколько раз стороны конфликта заключали соглашение о прекращении огня, однако боевые действия продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о перемирии, которое главы МИД республик заключили в Вашингтоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru