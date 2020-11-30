Армения просит Путина помочь в возвращении пленных из Азербайджана
Президент Армении Армен Саркисян обратился к Владимиру Путину о содействии в вопросе возвращения на родину военнопленных и заложников, которые оказались у азербайджанской стороны в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом информирует пресс-служба аппарата главы республики.
В послании на имя российского лидера Саркисян, в частности, отмечает серьёзную озабоченность армянской общественности судьбой военнослужащих и мирных граждан, которые оказались в руках азербайджанцев.
Президент Армении выразил уверенность, что посредническая миссия Владимира Путина окажет серьёзную помощь в разрешении чрезвычайно болезненной проблемы. Саркисян также рассчитывает на помощь Москвы в вопросе передачи азербайджанской стороной тел погибших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru