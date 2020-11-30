Армения просит Путина помочь в возвращении пленных из Азербайджана

Президент Армении Армен Саркисян обратился к Владимиру Путину о содействии в вопросе возвращения на родину военнопленных и заложников, которые оказались у азербайджанской стороны в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом информирует пресс-служба аппарата главы республики.

В послании на имя российского лидера Саркисян, в частности, отмечает серьёзную озабоченность армянской общественности судьбой военнослужащих и мирных граждан, которые оказались в руках азербайджанцев.

Президент Армении выразил уверенность, что посредническая миссия Владимира Путина окажет серьёзную помощь в разрешении чрезвычайно болезненной проблемы. Саркисян также рассчитывает на помощь Москвы в вопросе передачи азербайджанской стороной тел погибших.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:ПутинПленныеНагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры