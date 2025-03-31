Армения отказалась от подписания бюджета ОДКБ и участия в ее финансировании
Армения решила воздержаться от подписания документа, предусматривающего финансирование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МИД республики.
Отмечается, что Ереван не стал подписывать решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о бюджете на 2024 год и воздержался от участия в предусмотренном документом финансировании деятельности объединения. Армения официально уведомила об этом секретариат ОДКБ.
В армянском МИД также указали, что согласно внутренним процедурам организации данные о годовом бюджете не подлежат публичному распространению.
Ранее Армения заморозила участие в ОДКБ. В Службе внешней разведки республики назвали маловероятной возможность разморозки членства в 2025 году, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru