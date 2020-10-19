В Баку заявили об обстреле нефтепровода, Ереван опровергает

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что армянские военные нанесли удар по нефтепроводу Баку-Новороссийск, в Минобороны Армении опровергли эту информацию.

По данным азербайджанской стороны, ракетный удар армянских вооружённых сил был осуществлён в направлении Хызинского района, который находится более чем в 300 километрах от территории военных действий. Некоторые ракеты упали на расстоянии 250 метров от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в своём Facebook, что сообщение генпрокуратуры Азербайджана об обстреле нефтепровода «абсолютно лживое» и не нуждается в комментариях.

Многолетний конфликт в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября, тогда же произошли первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Баку и Ереван договорились об очередном перемирии с 00.00 часов 18 октября, однако уже в ночь на воскресенье последовали новые обвинения в нарушении режима прекращения огня.

