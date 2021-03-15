Армения обвинила Азербайджан в удерживании военнопленных

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что слова главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова об отсутствии армянских пленных в Азербайджане не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

Байрамов заявил о том, что все пленные были переданы армянской стороне, на конференции с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Нагдалян в свою очередь сообщила, что в Азербайджане находятся "несколько десятков военнопленных".

По данным МИД Армении, Азербайджан также не передавал данные о военнопленных в ЕСПЧ. По словам Нагдалян, речь идет о 188 пленных. Пресс-секретарь подчеркнула, что граждане Армении находятся в статусе заложников.

Он напомнила, что трехсторонние договоренности, достигнутые 10 ноября прошлого года, предписывали своевременный обмен пленными. По ее данным, Азербайджан неоднократно нарушал сроки, установленные судом.