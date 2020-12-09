Армения и Азербайджан намерены провести переговоры о демаркации границы
Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что Армения и Азербайджан планируют решить вопросы уточнения границы между двумя странами, сообщает ТАСС.
Авинян рассказал, что межведомственная группа уже работает по всей линии границы в Сюникской области, также идёт подготовка юридических документов.
По словам армянского вице-премьера, переговоры о демаркации границы должны пройти до конца 2020 года «при посредничестве российских коллег».
Конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали совместное заявление о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев, которое вступило в силу с 10 ноября. Согласно документу Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы, а также и часть Газахского района.
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