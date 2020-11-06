Армения готова показать пленных сирийских наёмников в Карабахе
Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что присутствие террористов в зоне карабахского конфликта является фактом.
Симонян рассказал агентству ТАСС, что армянские военные взяли в плен наёмников из Сирии и Ливии, которые обо всем рассказывают. По словам вице-спикера, их готовы показать послу любой страны. «Лично беру на себя обязательства организовать такую встречу», - подчеркнул Симонян.
В настоящее время вице-спикер армянского парламента находится с рабочим визитом в Москве. По информации Sputnik Армения, он проведёт несколько встреч с представителями российской политической элиты.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Соглашение о перемирии объявлялось трижды - 10, 18 и 26 октября, однако боевые действия продолжаются.
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