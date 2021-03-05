Аргентинский мэр прививался от коронавируса с портретом Путина в руке
Глава аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини вакцинироваться от COVID-19 с портретом президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Он выложил в Twitter фото вакцинации. На снимке видно, как мэр держит в руке портрет российского лидера. Свой поступок чиновник объяснил признательность за спасение жизней аргентинцев.
«Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», - отметил мэр.
Как сообщалось, власти Аргентины могут приобрести новые российские вакцины против COVID-19 "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Об этом в интервью РИА Новости заявил советник президента Арегнтины Сесилия Николини.
По словам Николини, правительство Аргентины, "очевидно заинтересовано" в доступе к новым разработкам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- Стоматолог сообщила, как сэкономить на лечении зубов
- Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде на 8 Марта
- Аргентинский мэр прививался от коронавируса с портретом Путина в руке
- «Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной
- Исследование: Россия впервые за постсоветский период перенесла кризис лучше других стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru