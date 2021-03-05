Аргентинский мэр прививался от коронавируса с портретом Путина в руке

Глава аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини вакцинироваться от COVID-19 с портретом президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Он выложил в Twitter фото вакцинации. На снимке видно, как мэр держит в руке портрет российского лидера. Свой поступок чиновник объяснил признательность за спасение жизней аргентинцев.

«Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», - отметил мэр.

Как сообщалось, власти Аргентины могут приобрести новые российские вакцины против COVID-19 "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Об этом в интервью РИА Новости заявил советник президента Арегнтины Сесилия Николини.

По словам Николини, правительство Аргентины, "очевидно заинтересовано" в доступе к новым разработкам.

