Аргентина официально уведомила РФ об отказе присоединиться к БРИКС

Новое правительство Аргентины официально проинформировало Москву, что не будет присоединяться к объединению БРИКС. О этом сообщил на встрече с представителями СМИ заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, аналогичные уведомления Буэнос-Айрес направил и другим участников БРИКС. Аргентина получила приглашение о вступлении в объединение вместе с ещё несколькими странами на саммите лидеров БРИКС в Йоханнесбурге в августе 2023 года.

Рябков подчеркнул, что самое объединение «не драматизирует» ситуацию. При этом, приглашение Аргентине сохраняется в силе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», отказ от присоединения к БРИКС было одним из предвыборных обещаний нового аргентинского лидера, отличающегося эксцентричным поведением, Хавьера Милея.

