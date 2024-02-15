Аргентина официально уведомила РФ об отказе присоединиться к БРИКС
Новое правительство Аргентины официально проинформировало Москву, что не будет присоединяться к объединению БРИКС. О этом сообщил на встрече с представителями СМИ заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, аналогичные уведомления Буэнос-Айрес направил и другим участников БРИКС. Аргентина получила приглашение о вступлении в объединение вместе с ещё несколькими странами на саммите лидеров БРИКС в Йоханнесбурге в августе 2023 года.
Рябков подчеркнул, что самое объединение «не драматизирует» ситуацию. При этом, приглашение Аргентине сохраняется в силе.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», отказ от присоединения к БРИКС было одним из предвыборных обещаний нового аргентинского лидера, отличающегося эксцентричным поведением, Хавьера Милея.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru