Апрельские тезисы Путина в день рождения Ленина

22 апреля рассматривается в качестве основной даты выступления президента России с посланием Федеральному собранию. С таким утверждением выступил РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Совету Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эти сведения.

Прошлогоднее послание главы государства ознаменовалось тем, что Владимир Путин запустил процесс внесения поправок в Конституцию, в ходе обсуждения которых в них была включена и та, что «обнулила» его президентские сроки, позволив баллотироваться на высший пост еще дважды. В этом году, по словам представителя Кремля, в послании может идти речь «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны». Что неудивительно: нынешнее послание – предвыборное. В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы, которым суждено пройти в условиях не самого лучшего социального самочувствия россиян.

Во-первых, россиян становится все меньше: естественная убыль населения России в январе 2021 года выросла в 2,5 раза по сравнению с январем прошлого года. Такой вывод следует из опубликованных Росстатом данных о естественном движении населения. В январе нынешнего года показатель убыли составил 113 166 человек против 45 255 человек годом ранее. Ранее Росстат уже констатировал рекордное за последние 15 лет сокращение численности населения страны – на 510 тысяч человек за минувший год.

Во-вторых, количество бедных и не думает уменьшаться. Ими официальная статистика считает живущих на доходы ниже прожиточного минимума – таких примерно 13,5% или около 20 миллионов человек. Плюс к этому 5,8% безработных на январь текущего года – показатель рассчитан Росстатом по методологии Международной организации труда.

В третьих, рост цен на все подряд, начиная от бензина, кончая яйцами и хлебом. Причем, по ряду товарных позиций рост цен такой интенсивности, что изумил даже президента. Напротив, реальные располагаемые доходы населения продолжают падать который год подряд.

Не мудрено, что в свете всех перечисленных обстоятельств появились предположения о том, что в своем послании президент объявит о новых мерах поддержки населения. Называлась даже сумма - 500 миллиардов рублей, которые российские власти якобы планируют выделить перед выборами «для снижения недовольства населения», как о том писало агентство Reuters. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эти сообщения поспешил опровергнуть. Впрочем, дождемся послания.

