Глава ЦИК: Собянин взял на личный контроль выборы в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль ситуацию с выборами депутатов столичного парламента. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она рассказала, что обсудила с градоначальником текущую избирательную кампанию, передает ТАСС.

По словам главы Центризбиркома, она представила мэру предложения, жалобы и претензии, высказанные на встрече в ЦИК с кандидатами от КПРФ в адрес окружных комиссий и Мосгоризбиркома. Памфилова подчеркнула, что Собянин распорядился отработать все эти темы.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова подтвердила АГН Москва, что Сергей Собянин уже провёл встречу с кандидатами в Мосгордуму от КПРФ. Выборы пройдут 8 сентября в едины день голосования.

