Антонов: Москва и Вашингтон обсуждали поставки вооружения недружественным США странам

Россия и США не раз обговаривали вопросы о возможности передачи недружественным Вашингтону странам российского вооружения, сообщил ТАСС российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По его словам, в США были негативно восприняты слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва рассматривает возможность поставки недружественным американцам странам российского оружия. «Если американцы это делают, почему не можем это сделать мы?», – задался вопросом российский дипломат.

Отмечается, что данная тема поднималась несколько раз в различных консультациях.

Ранее Путин заявил, что Россия будет вынуждена ответить на размещение американского высокоточного ракетного оружия большой дальности на территории Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

