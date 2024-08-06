Антонов: Москва и Вашингтон обсуждали поставки вооружения недружественным США странам
Россия и США не раз обговаривали вопросы о возможности передачи недружественным Вашингтону странам российского вооружения, сообщил ТАСС российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
По его словам, в США были негативно восприняты слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва рассматривает возможность поставки недружественным американцам странам российского оружия. «Если американцы это делают, почему не можем это сделать мы?», – задался вопросом российский дипломат.
Отмечается, что данная тема поднималась несколько раз в различных консультациях.
Ранее Путин заявил, что Россия будет вынуждена ответить на размещение американского высокоточного ракетного оружия большой дальности на территории Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru