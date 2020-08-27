Анонсировано большое интервью Владимира Путина
27 августа 202011:40
Президент России Владимир Путин сегодня, 27 августа, даст большое интервью по актуальным темам. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
Интервью покажут в 14:00.
В этом году глава государства несколько раз обращался к россиянам по теме коронавируса и мер поддержки. Традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» в июне не состоялась. Новая дата не определены, сообщал в июле телеканал «360» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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27 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru