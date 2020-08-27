Анонсировано большое интервью Владимира Путина

Президент России Владимир Путин сегодня, 27 августа, даст большое интервью по актуальным темам. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Интервью покажут в 14:00.

В этом году глава государства несколько раз обращался к россиянам по теме коронавируса и мер поддержки. Традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» в июне не состоялась. Новая дата не определены, сообщал в июле телеканал «360» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

