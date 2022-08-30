Амстердам временно разместит тысячу беженцев на круизом лайнере
30 августа 202221:20
Власти Амстердама временно разместит тысячу беженцев на круизном лайнере в связи с нехваткой мест для соискателей убежища. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что беженцы будут размещены на лайнере с 1 октября по крайней мере на шесть месяцев. Расходы на содержания будет нести власти Нидерландов.
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30 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru