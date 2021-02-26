Amnesty International объяснила отказ считать Навального «узником совести»

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что решение лишить Алексея Навального статуса узника совести было принято после «тщательного анализа доказательной базы», сообщает пресс-служба организации.

В заявлении говорится, что Amnesty по-прежнему считает несправедливым характер задержания Навального и его необоснованное преследование. Однако заявления политика, сделанные в прошлом, «могли быть равносильны пропаганде ненависти, представляющие собой подстрекательство к дискриминации, насилию или вражде», отмечается в сообщении.

«После долгих размышлений мы пришли к выводу, что ошиблись в своем первоначальном определении», - подчеркнули в Amnesty International.

В организации также опровергли информацию о том, что решение лишить Навального статуса узника совести было принято без оглядки на «клеветническую кампанию российских властей, или информацию, направленной исключительно на дискредитацию оппозиционера, треды из твиттера, лоббирование со стороны журналистов или провластных активистов».

Кроме того, в Amnesty International выразили «глубокие сожаления» если лишение Навального статуса узника совести могло нанести ущерб кампании по его освобождению.



Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, после чего Amnesty International признала его узником совести, однако отказалась от своего решения из-за старых видео и публикаций, в которых политик «делает противоречивые высказывания», сообщает RT.

В начале февраля суд заменил Навальному условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев. Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев рассказал, что его уже этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», однако в какое исправительное учреждение отправлен Навальный защите неизвестно.

