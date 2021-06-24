Американский посол Салливан вернулся в Москву
Посол США Джон Салливан, покинувший Россию в конце апреля, вернулся в Москву, передает «Интерфакс».
«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России», – цитирует Салливана журнал «Профиль».
Посол отметил, что рассчитывает на сотрудничество РФ и США для установления стабильных и предсказуемых отношений между государствами. Также Салливан считает необходимой совместную работу с коллегами в российском правительстве для развития диалога по стратегической стабильности, отмечает РЕН ТВ.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня в ходе саммита в Женеве договорились вернуть послов двух стран к работе, напоминают «Невские новости». Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон на минувшей неделе, пишет «Свободная пресса».
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