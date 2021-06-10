Американский посол может вернуться в Россию в предстоящие недели

Госдепартамент США предположил, что посол США в Москве Джон Салливан может вернуться в Россию в предстоящие недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление официального представителя госдепа Неда Прайса было сделано на фоне появившейся в СМИ информации о возможном возвращении послов РФ и США в Москву и Вашингтон соответственно.

Прайс отметил, что дипломат принимает активное участие в подготовке встречи президента США .Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. В ведомстве подчеркнули, что посол "не был изгнан" из РФ, причиной его отъезда в США были консультации с новой администрацией Белого дома.

Российского-американский саммит в Женеве пройдет 16 июня. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а для президента России поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

