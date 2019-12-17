CNN: Российский корабль-разведчик совершает беспорядочные маневры у берегов США

Официальные лица США заявляют, что российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных вода у побережья штатов Южная Каролина и Флорида, сообщает телеканал CNN. При этом имена и должности источников, заявивших о подобном поведении российского судна, не сообщаются.

Как отмечается, на корабле не включают навигационные огни в условиях ограниченной из-за погодных условий. Кроме того, судно не отвечает на запросы со стороны других кораблей, а также совершает «другие беспорядочные маневры».

Также сообщается, что неподалеку от «Виктора Леонова» находится американский эсминец, а Береговая охрана США предупреждает суда, проходящие через район, о присутствии российского военного корабля.



