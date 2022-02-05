Американские военные доставлены в Польшу для укрепления НАТО в Восточной Европе

Самолет с военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии США приземлился в польском Жешуве, сообщает Польское агентство печати.

Военных направили в Польшу для укрепления сил НАТО в Восточной Европе.

По данным майора Пшемыслав Липчиньский из 18-й механизированной дивизии, всего в Польшу должны доставить 1,7 тысячи человек. Польские солдаты сотрудничали с американской дивизией, в том числе в Ираке и Афганистане, рассказал он.

В Польше не исключили усиления присутствия США в Восточной Европе

«Мы можем рассчитывать друг на друга, мы можем доверять друг другу», — цитирует Липчиньского Газета.ru.

82-я воздушно-десантная дивизия США относится к элитным военным подразделениям. Ее контингент обучен и экипирован для выполнения задач по всему миру.

По словам Липчиньского, американские военные доставят в Польшу также военную технику. Место дислокации военной базы США на юго-востоке Польши не уточняется.

Ранее США перебросили около двух тысяч военных в Европу для усиления восточного фланга НАТО. Отмечается, что большинство военных разместятся в Польше.

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ФОТО: pixabay.com
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