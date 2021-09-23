Американские сенаторы обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Украины

Группа сенаторов от Демократической партии представила на рассмотрение Конгресса США проект резолюции по случаю 30-летия независимости Украины, в котором говорится о «злонамеренной деятельности» РФ в отношении Киева. Об этом сообщает RT.

Американские политики считают, что «злонамеренными» были российское «вторжение» на Украину и «оккупация» Крыма.

«Сенат осуждает продолжающуюся злонамеренную деятельность Российской Федерации, направленную против Украины, и продолжает призывать российские власти немедленно прекратить любые действия, нацеленные на ослабление Украины и дестабилизацию Европы», — отмечается в документе.

В своем проекте политики напоминают о сотрудничестве Киева с НАТО и ЕС как шагах на пути к демократии, отмечают прогресс в проведении украинскими властями реформ в сфере обороны, борьбы с коррупцией, укрепления «верховенства права».

Сенаторы призывают правительства Соединенных Штатов и стран-союзников усиливать санкционное давление на РФ, пока Москва не выполнит «свои международные обязательства уважать территориальную целостность Украины».

