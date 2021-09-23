Американские сенаторы обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Украины
Группа сенаторов от Демократической партии представила на рассмотрение Конгресса США проект резолюции по случаю 30-летия независимости Украины, в котором говорится о «злонамеренной деятельности» РФ в отношении Киева. Об этом сообщает RT.
Американские политики считают, что «злонамеренными» были российское «вторжение» на Украину и «оккупация» Крыма.
«Сенат осуждает продолжающуюся злонамеренную деятельность Российской Федерации, направленную против Украины, и продолжает призывать российские власти немедленно прекратить любые действия, нацеленные на ослабление Украины и дестабилизацию Европы», — отмечается в документе.
В своем проекте политики напоминают о сотрудничестве Киева с НАТО и ЕС как шагах на пути к демократии, отмечают прогресс в проведении украинскими властями реформ в сфере обороны, борьбы с коррупцией, укрепления «верховенства права».
Сенаторы призывают правительства Соединенных Штатов и стран-союзников усиливать санкционное давление на РФ, пока Москва не выполнит «свои международные обязательства уважать территориальную целостность Украины».
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