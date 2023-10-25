Боррель ранее заявил, что не может позволить России поставить марионеточное правительство на Украине и иметь Вооруженные силы РФ на границе с Польшей.

Алиханов напомнил, что территория Калининградской области вошла в состав СССР в 1945 году. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Калининградская область граничит с Польшей на юге, Территория региона вошла в состав СССР по итогам Потсдамской конференции, напоминает RT.

Комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил переименовать российские Калининград и Кингисепп, сообщает «Радиоточка НСН».

