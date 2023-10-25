Алиханов напомнил Боррелю о создании Калининградской области в 1945 году
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о российских войсках на польской границе.
Боррель ранее заявил, что не может позволить России поставить марионеточное правительство на Украине и иметь Вооруженные силы РФ на границе с Польшей.
Алиханов напомнил, что территория Калининградской области вошла в состав СССР в 1945 году. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Калининградская область граничит с Польшей на юге, Территория региона вошла в состав СССР по итогам Потсдамской конференции, напоминает RT.
Комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил переименовать российские Калининград и Кингисепп, сообщает «Радиоточка НСН».
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