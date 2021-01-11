Алиев считает важной и плодотворной встречу с Пашиняном и Путиным в Москве
Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценивает как плодотворные трехсторонние переговоры в Москве с участием главы правительства Армении Никола Пашиняна. По словам азербайджанского лидера, встреча имеет важное значение в плане определения будущего Нагорного Карабаха и региона в целом.
Алиев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за организацию таких переговоров. Он также признал эффективность миротворческой миссии в Карабахе, все договорённости выполняются, констатировал он.
Лидер Азербайджана рассчитывает, что соседние государства активно включатся в формирование транспортной инфраструктуры на юге Кавказа, поскольку, по его словам, карабахский конфликт отныне уже в прошлом, необходимо думать о будущем. По итогам трехсторонних переговоров в Кремле было подписано заявление о новых шагах по развитию инфраструктурных проектов в Карабахе.
Как уточнил Владимира Путин, с целью реализации этих планов, будет сформирована рабочая группа во главе с вице-премьерами правительств трёх стран. Они создадут рабочие подгруппы, которые уже представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.
В целом президент РФ назвал важными и полезными переговоры с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, отмечает Ura.ru. По словам Путина, условия соглашения о перемирии соблюдаются, не фиксируется никаких серьезных происшествий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru