Алиев: Россия и Турция будут обеспечивать безопасность в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, в операциях по обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе будут участвовать российские и турецкие военные, передаёт агентство АзерТАдж.
На встрече с новым послом Нидерландов в Баку глава государства напомнил, что совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха поддержали «все наши соседи». «Россия и Турция будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян», - добавил Алиев.
С 10 ноября в зоне многолетнего конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе вступило в силу заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, подписанное главами России, Армении и Азербайджана.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана будут работать турецкие наблюдатели, а турецких миротворцев в самом Нагорном Карабахе не будет.
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