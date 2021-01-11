Алиев прибыл в Москву для трехсторонних переговоров по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в столицу России. Его кортеж направился в Кремль прямо из аэропорта «Внуково».

Алиев примет участие в трёхсторонних переговорах по Нагорному Карабаху по приглашения президента РФ Владимира Путина. Основной акцент на встрече будет сделан на оказание помощи жителям региона, которые пострадали в ходе недавних боевых действий, уточняет РИА ФАН.

Первым в Москву прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, отмечает RT. В Ереване заявили, что для армянской стороны решающее значение имеют вопросы возвращения пленных, спасение солдат, которые оказались в тылу азербайджанцев после объявления перемирия, поиск тел погибших.

