Алиев прибыл в Москву для трехсторонних переговоров по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в столицу России. Его кортеж направился в Кремль прямо из аэропорта «Внуково».
Алиев примет участие в трёхсторонних переговорах по Нагорному Карабаху по приглашения президента РФ Владимира Путина. Основной акцент на встрече будет сделан на оказание помощи жителям региона, которые пострадали в ходе недавних боевых действий, уточняет РИА ФАН.
Первым в Москву прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, отмечает RT. В Ереване заявили, что для армянской стороны решающее значение имеют вопросы возвращения пленных, спасение солдат, которые оказались в тылу азербайджанцев после объявления перемирия, поиск тел погибших.
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