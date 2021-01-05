Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей страны.
Глава государства пообещал восстановить в городе религиозные и исторические памятники. Кроме того, в Карабахе в городе Физули по распоряжению президента построят международный аэропорт.
«В этом году... по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы», - добавил азербайджанский лидер
Азербайджанская армия заняла Шушу 8 ноября в ходе военных действий в регионе.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября минувшего года. Соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении, вступило в силу 10 ноября. Согласно договору, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru