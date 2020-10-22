Алиев: миротворцев введут в Карабах только на условиях Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что допускает возможность ввода международных наблюдателей или миротворцев в Нагорный Карабах, но только на своих условиях.

В интервью японской газете Nikkei, которое транслировал гостелеканал AzTV, Алиев отметил, что ввод международных наблюдателей или миротворческих сил - это одни из базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По его словам Баку и Ереван должны согласовать их состав, однако серьёзно этот вопрос пока не обсуждался.

Алиев считает, что три страны - сопредседателя Минской группы ОБСЕ - от своего имени представят предложения о составе и количестве этих наблюдателей, а также когда и куда они будут направлены, но решающее слово останется за Баку, так как речь идёт о территории Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана исключил проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха и допустил возможность встречи в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако сейчас он не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта с нынешними армянскими властями.

Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Несмотря на объявленное перемирие боевые действия продолжаются.

