Александр Сидякин может стать главой исполкома «Единой России»
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев позвал на должность главы центрального исполкома партии действующего руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина.
По мнению Медведева, на это должности хотят видеть человека исполнительного и подготовленного. Глава «Единой России» заявил, что Сидякин подходит под это определение.
«Подпишу представление, чтобы назначить вас до проведения съезда партии - там будет принято окончательное решение», - отметил Медведев. Прежний глава партийного исполкома Александр Борисов перешел на работу в Госдуму восьмого созыва.
Сам Сидякин заявил, что это предложение является для него вызовом, однако он не боится работы. «Партия для меня родная», - указаны слова политика на официальном сайте партии.
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